Severozahod Evrope v primežu silovite nevihte Ciara

London/Pariz/Berlin, 10. februarja - Severozahod Evrope se je znašel v primežu nevihte Ciara, zaradi katere so odpovedali na stotine poletov in železniških povezav. Vremenska ujma je povzročila precejšnjo škodo in poplave, v Veliki Britaniji in na Irskem je brez elektrike ostalo več deset tisoč gospodinjstev. V divjanju neurja je bilo poškodovanih več ljudi.