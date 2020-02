Nevihtna fronta grozi severni Evropi, prihaja do motenj v prometu

London/Pariz/Berlin, 9. februarja - Nad severno Evropo se zgrinja močna nevihtna fronta Ciara, ki s seboj prinaša silovit veter in obilno deževje. V Veliki Britaniji prihaja do motenj v zračnem, železniškem in pomorskem prometu. Odpovedati so morali številne športne prireditve. Ciaro pričakujejo tudi tostran Rokavskega preliva, med drugim v Franciji, Belgiji in Nemčiji.