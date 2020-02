Ljubljana, 9. februarja - V igri Loto so danes izžrebali lotko 6 v vrednosti dobrih 613.000 evrov. Zmagovalni listek s kombinacijo 569416 je bil vplačan v Šempetru v Savinjski dolini, so sporočili z Loterije Slovenije. Zmagovalni kombinaciji pri sedmici in 7 plus nista bili vplačani.