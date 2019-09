Ljubljana, 8. septembra - V igri Loto so danes izžrebali sedmico, ki je srečnežu oziroma srečnici prinesla dobrih 4,5 milijona evrov. Po neuradnih rezultatih Lota je bil zmagovalen listek s kombinacijo 1 6 10 13 21 22 28 in 20 vplačan v Grosupljem, so sporočili z Loterije Slovenije.