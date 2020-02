Ob letošnjem prazniku v Vrbi nemoten dostop do cerkve sv. Marka

Vrba, 7. februarja - Na Občini Žirovnica in ministrstvu za kulturo pol leta po podpisu pogodbe za nakup nepremičnin ob neposredni bližini Prešernove rojstne hiše v Vrbi še pripravljajo izhodišča in idejno zasnovo za ureditev nepremičnin in vzpostavitev novih dejavnosti v njih. Bodo pa že ob letošnjem prazniku lahko obiskovalci nemoteno obiskali cerkev sv. Marka.