Znanstveniki: Širjenje novega virusa morda povezano z luskavcem

Peking, 7. februarja - Hitro širjenje novega koronavirusa, zaradi katerega je doslej umrlo 636 ljudi, je morda povezano z luskavcem, ogroženim sesalcem, ki bi lahko bil gostitelj virusa, so ugotovili znanstveniki na Južnokitajski univerzi za kmetijstvo. Strokovnjaki v Hongkongu pa so sporočili, da so izumili napravo za najhitrejše testiranje okužbe z novim virusom.