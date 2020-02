V Tivoliju in na Rožniku prihodnji teden sečnja dreves

Ljubljana, 7. februarja - V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bo od ponedeljka do predvidoma srede potekala sečnja dreves. Na Zavodu za gozdove Slovenije obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del.