V soboto sečnja dreves na območju Novega Polja in Zajčje dobrave v Ljubljani

Ljubljana, 10. oktobra - V soboto je predvidena sečnja dreves na območju ljubljanske soseske Novo Polje in v bližini priljubljenega rekreacijskega območja Zajčja dobrava, so sporočili iz Zavoda za gozdove. Obiskovalce gozda prosijo, naj se v času sečnje delovnemu območju izogibajo in upoštevajo varnostna navodila.