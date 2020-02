V priporu osumljenec za veliko tatvino v Murski Soboti

Murska Sobota, 7. februarja - Preiskovalni sodnik je odredil pripor zoper 27-letnega Romuna, ki je osumljen vloma in odtujitve več elektronskih naprav v vrednosti okoli 155.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Pri vlomu in tatvini je sicer sodelovalo več storilcev, ki jih policisti še iščejo.