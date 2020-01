V Murski Soboti spodletela tatvina za okoli 155.000 evrov elektronskih naprav

Murska Sobota, 30. januarja - V Murski Soboti so neznanci v ponedeljek vlomili v trgovski center in odtujili več različnih mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti okrog 155.000 evrov. Policisti so vozilo z ukradenim blagom hitro izsledili, nakar je to zapeljalo na avtocesto, se tam ustavilo, osebe pa so iz vozila zbežale, so danes sporočili s policije.