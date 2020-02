Internet "okužila" lažna zdravila proti novemu koronavirusu

Peking, 6. februarja - Grgranje slane vode, zeliščne kapljice za oči in parno čiščenje mask za obraz so vse lažni nasveti o tem, kako se spopasti s smrtonosnim novim koronavirusom, in so v zadnjih tednih prepplavili internet. Družbena omrežja se dnevno spopadajo z novimi lažnimi ali zavajajočimi objavami glede virusa, ki je terjal že več kot 500 življenj.