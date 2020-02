Zaradi novega koronavirusa že skoraj 500 smrtnih žrtev

Peking/Tokio, 5. februarja - Zaradi novega koronavirusa je v torek v kitajski provinci Hubei umrlo 65 ljudi, so potrdile kitajske oblasti. Od konca decembra je virus na Kitajskem terjal že najmanj 490 smrtnih žrtev, več kot 24.300 oseb je okuženih. Nove okužbe so potrdili tudi na ladjah za križarjenje pred obalo Japonske in Hongkonga, poročajo tuje tiskovne agencije.