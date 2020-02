Lufthansa do konca meseca odpovedala vse polete v Peking in Šanghaj

Frankfurt, 3. februarja - Nemška letalska družba Lufthansa ter družbi iz njene skupine Swiss in Austrian Airlines so zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa do konca meseca odpovedale vse polete v Peking in Šanghaj. Do izteka zimskega voznega reda 28. marca pa Lufthansa in njene družbe ne bodo letele v Nanjing, Shenyang in Qingdao, je danes sporočila Lufthansa.