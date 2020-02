Evropska komisija predstavila predlog širitvene reforme; Skopje in Tirana ga pozdravljata

pišeta Petra von Wüllerstorff in Maja Cerkovnik

Bruselj/Skopje/Tirana/Sarajevo/Pariz/Ljubljana, 5. februarja - Evropska komisija je danes predstavila predloge za spremembo širitvenega procesa, s katerimi želi odpraviti francosko blokado začetka pristopnih pogajanj s Skopjem in Tirano. Bistvena novost je poudarek na reverzibilnosti procesa, možnosti nazadovanja kandidatk na poti v EU. Predloge so že pozdravili v Skopju, Tirani, Parizu in Ljubljani.