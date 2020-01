Evropski parlament potrdil brexit, čustveno slovo od Britancev

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 29. januarja - Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Bruslju po čustveni in na trenutke burni razpravi potrdil sporazum o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz EU. Pred glasovanjem o zgodovinski odločitvi so v razpravi odmevali izrazi žalosti ter zagotovila, da bodo pogrešali Britance in da bodo ostali dobri prijatelji.