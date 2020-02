Britanski znanstveniki z velikim prebojem v razvoju cepiva proti koronavirusu

London, 5. februarja - Britanskim znanstvenikom je uspel velik preboj v razvoju cepiva proti novemu koronavirusu, ki je izbruhnil na Kitajskem. Eno od faz razvoja cepiva so skrajšali z dveh do treh let, kolikor traja običajno, na 14 dni. Kmalu bodo začeli cepivo testirati živalih, poleti pa še na ljudeh, je povedal vodja raziskav Robin Shattock.