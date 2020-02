Ostanki dinozavrov tudi na slovenskih tleh

pogovarjala se je Eva Horvat

Ljubljana, 10. februarja - Iz sveta pogosto prihajajo novice o vedno novih najdbah ostankov dinozavrov, kopenskih plazilcev, ki so na Zemlji kraljevali več kot 100 milijonov let in izumrli pred približno 66 milijoni let. Ostanke "strašnih kuščarjev" pa so našli tudi na Slovenskem, nekaj jih hranijo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.