Japonski znanstveniki odkrili novo vrsto dinozavra

Tokio, 6. septembra - Japonski znanstveniki so identificirali novo vrsto dinozavra iz skoraj v celoti sestavljenega okostja, ki velja za največje odkrito okostje v državi in v dolžino meri osem metrov. Po opravljeni analizi na stotine kosti, starih 72 milijonov let je ekipa znanstvenikov z univerze Hokkaidu sklenila, da gre za novo vrsto hadrosaurida.