Sprejem poštnih pošiljk za Kitajsko ustavljen

Maribor, 4. februarja - Pošta Slovenije je do nadaljnjega ustavila sprejem poštnih pošiljk iz Slovenije za Kitajsko, saj so letalski prevozniki, s katerimi sodeluje, ukinili lete na Kitajsko, so pojasnili za STA. Pošiljke, ki so že na poti s Kitajske v Slovenijo, pa je pričakovati z zamudo.