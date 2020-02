Svetovna banka razmišlja o aktivaciji svojih virov za boj proti koronavirusu

Washington/Seul/Singapur, 4. februarja - K okrepitvi programov za boj proti koronavirusu je države pozvala tudi Svetovna banka. Kot so sporočili, preučujejo možnosti za aktivacijo finančnih in tehničnih virov, s katerimi bi pomagali prizadetim državam. Seznam podjetij, ki so zaradi virusa omejila proizvodnjo, se medtem še naprej daljša, piše francoska tiskovna agencija AFP.