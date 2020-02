Teheran prekinil sodelovanje s Kijevom v preiskavi o sestrelitvi letala

Teheran/Kijev, 3. februarja - Iran je prekinil sodelovanje z Ukrajino v preiskavi okoliščin sestrelitve ukrajinskega potniškega letala nad Teheranom prejšnji mesec. Pred tem je Kijev Teheran obtožil, da je že od vsega začetka vedel, da je bilo letalo sestreljeno in da ni šlo za nesrečo. To naj bi dokazovali posnetki, ki so v nedeljo prišli na dan, poroča britanski BBC.