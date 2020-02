Pahor po Šarčevem odstopu pozdravil dialog med političnimi strankami

Brdo pri Kranju, 3. februarja - Predsednik republike Borut Pahor meni, da je zelo pomembno, da po odstopu premierja Marjana Šarca potekajo pogovori med strankami in poslanskimi skupinami. "To, da po letu in pol, ko takrat dialoga na nek način ni bilo, danes pa je, kaže na neko spremembo, ki je obetavna." Zaveda se, da to še ne pomeni, da ta dialog nujno vodi v dogovor o vladi.