Oboroženi neznanec oropal trgovino v Celju

Celje, 2. februarja - Celjski policisti so bili v soboto zvečer malo pred 20. uro obveščeni, da je zamaskirani storilec vstopil v trgovino na Ljubljanski cesti v Celju, z orožjem zagrozil zaposlenemu in zahteval denar. Ko je slednjega dobil, je peš pobegnil v smeri Plave lagune v Celju, so sporočili s Policijske uprave Celje.