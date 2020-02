Končujejo se sejem Alpe-Adria in Sejmi okusov

Ljubljana, 1. februarja - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se bo danes končal 31. sejem Alpe-Adria, ki so ga tudi letos spremljali Sejmi okusov. Osrednja turistična prireditev v regiji je tokrat v ospredje postavila zeleni in aktivni turizem ter kamping in karavaning. Organizatorji so z obiskom zadovoljni, saj so našteli več kot 20.000 obiskovalcev.