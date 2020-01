Prihaja pestro leto za slovensko gastronomsko ponudbo

Ljubljana, 29. januarja - Gastronomija postaja vse pomembnejši del slovenske turistične ponudbe. Leta 2021 bo Slovenija Evropska gastronomska regija, a se že v letu 2020 obeta vrsta dogodkov na to temo. Govorci na današnjem dogodku v Ljubljani so ob tem izpostavili pomen izobraževanja natakarjev in drugega osebja ter kakovostnih sestavin, ki jih v Sloveniji ne manjka.