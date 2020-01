Rast potrošniške porabe in osebnih dohodkov v ZDA decembra malce upočasnjena

Washington, 31. januarja - Ameriški potrošniki so decembra malce upočasnili rast porabe, počasneje kot novembra pa so rasli tudi osebni dohodki. Inflacija, vezana na potrošniško porabo brez upoštevanja energije in hrane, je bila po podatkih ministrstva za trgovino decembra na letni ravni le 1,6-odstotna.