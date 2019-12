Ameriški potrošniki novembra z višjimi dohodki povečali porabo

Washington, 20. decembra - Ameriški potrošniki so svojo porabo novembra v primerjavi z oktobrom povečali za 0,4 odstotka, ministrstvo za trgovino ZDA pa poroča tudi, da so si to lahko privoščili, saj so jim osebnih dohodki v istem času narasli za 0,5 odstotka. Inflacija, vezana na potrošniško porabo, je ostala nizka.