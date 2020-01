V Hamburgu velika razstava britanskega umetnika Davida Hockneyja

Hamburg, 31. januarja - V razstavišču Bucerius Kunstforum bodo v soboto odprli razstavo britanskega umetnika Davida Hockneyja. Postavitev, ki so jo pripravili v sodelovanju z londonsko galerijo Tate, bo združila približno 100 del, večinoma iz zbirke britanske galerije. Na ogled bo od umetnikovih zgodnjih del do njegove obsežne panorame In The Studio iz leta 2017.