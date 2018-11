Hockneyjev Portret umetnika prodali za rekordnih 90 milijonov dolarjev

New York, 16. novembra - Avkcijska hiša Christie's je na četrtkovi dražbi v New Yorku znamenito sliko britanskega umetnika Davida Hockneyja Portret umetnika (Bazen z dvema figurama) prodala za 90,3 milijona dolarjev. "Ena velikih mojstrovin modernega obdobja", kot so jo označili pri Christie's, je postala najdražja na dražbi prodana umetnina še živečega avtorja.