V Nuku predstavili monografijo stoletne zgodovine prve slovenske univerze

Ljubljana, 30. januarja - Ljubljanska univerza je ob stoti obletnici izdala monografijo, ki na 320 straneh predstavlja celovit pregled stoletne zgodovine prve slovenske univerze, njen pomen za slovenski narod in državo ter razmislek o sedanjem položaju in prihodnosti. V Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk) so jo predstavili avtorji Igor Papič, Božo Repe in Mladen Dolar.