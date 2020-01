Za zaokrožitev jubileja še znanstvena monografija o 100-letnici Filozofske fakultete

Ljubljana, 8. januarja - Ob lanski 100. obletnici delovanja Filozofske fakultete (FF) Univerze v Ljubljani je za zaokrožitev jubileja, ki so ga že obeležili s skoraj 100 dogodki, izšla še znanstvena monografija. V njej so avtorji in avtorice popisali zgodovino fakultete, od njenega nastanka, preko študentskih zasedb do še danes aktualnih težav s prostori in financami.