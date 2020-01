Na sojenju Weinsteinu zaslišali še dve priči tožilstva

New York, 30. januarja - Na sojenju nekdanjemu ameriškemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu v New Yorku je tožilstvo v sredo poklicalo na klop za priče še dve ženski, ki sta opisali, kako ju je obtoženi spolno napadel. Dawn Dunning in Tarale Wulff sta opisali podobni zgodbi kot doslej že Mimi Haleyji in Annabella Sciora.