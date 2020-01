Na sojenju Weinsteinu pričala igralka Annabella Sciorra

New York, 23. januarja - Ameriška igralka Annabella Sciorra je danes na sodišču v New Yorku opisala, kako jo je nekdanji filmski producent Harvey Weinstein posilil v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko jo je peljal domov po snemanju epizode televizijske serije Sopranovi. S svojo zgodbo je prvič prišla v javnost šele leta 2017.