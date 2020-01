V svetu različni odzivi na Trumpov načrt za Bližnji vzhod

pripravila Maja Lazar Jančič in Blaž Mohorčič

Ženeva/Bruselj/Ramala/Tel Aviv, 29. januarja - Iz sveta se vrstijo različni odzivi na ameriški mirovni načrt za Bližnji vzhod, ki ga je v torek predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Združeni narodi, Evropska unija in več evropskih držav so izrazili zavezanost rešitvi dveh držav. Judovski naseljenci so izrazili nasprotovanje palestinski državi, gibanje Hamas pa nasprotovanje načrtu.