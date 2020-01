Zaposleni v državnih organih bodo upravičeni do dodatnega dneva dopusta za otroka z nedopolnjenimi 15 leti

Ljubljana, 29. januarja - Državni zbor je z 89 glasovi za in brez glasu proti sprejel novelo zakona o delavcih v državnih organih, ki naj bi odpravila neenakost zaposlenih v državnih organih pri priznavanju dodatnih dni dopusta. Tako bodo enako kot ostali v javnem sektorju upravičeni do dodatnega dneva dopusta na leto za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let.