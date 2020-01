Parlamentarni odbor podprl vladno novelo zakona o tajnih podatkih

Ljubljana, 15. januarja - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na današnji seji v drugi obravnavi brez glasu proti podprl vladni predlog novele zakona o tajnih podatkih. Z novelo želi vlada izboljšati učinkovitost sistema in zagotoviti večjo varnost teh podatkov. Pri tem zagotavlja, da novela ne odstopa od ciljev in načel zdajšnje ureditve.