V Kinodvoru lani rekordnih 134.052 obiskovalcev

Ljubljana, 30. januarja - Leto 2019 je bilo za Kinodvor izjemno v več pogledih. Prvič v 11 letih delovanja so presegli mejo 130.000 obiskovalcev, prejeli pa so tudi prestižno nagrado mednarodne mreže Europa Cinemas za najboljši program v minulem letu, so sporočili iz mestnega kina. Najbolj gledan film leta v Kinodvoru pa je bil Bolečina in slava v režiji Pedra Almodovarja.