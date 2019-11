Kinodvoru nagrada mreže Europa Cinemas za najboljši program 2019

Lizbona, 25. novembra - Ljubljanski Kinodvor je na 21. konferenci mednarodne mreže Europa Cinemas, ki je minuli konec tedna potekala v Lizboni, prejel nagrado mednarodne mreže Europa Cinemas za najboljši program 2019. To je ena izmed treh nagrad, ki jih mreža podeljuje, so sporočili iz Kinodvora. Leta 2010 je kino dobil nagrado za najboljši program za otroke in mlade.