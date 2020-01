Popolna omejitev obiskov v celjski bolnišnici

Ljubljana, 28. januarja - Splošna bolnišnica Celje je zaradi dodatnega poslabšanja epidemiološke situacije v regiji in naraščanja števila obolelih z gripo in gripi podobnimi obolenji od danes do preklica prepovedala obiske na vseh oddelkih bolnišnice.

Vse bolnike, ki v bolnišnico prihajajo na specialistične preglede, so opozorili na pomembnost izvajanja osnovnih higienskih ukrepov, kot je umivanje ali razkuževanje rok ter higiena kašlja. V primeru, da ob prihodu v bolnišnico kašljajo in smrkajo, naj uporabijo zaščitno masko in zaposlene zdravstvene delavce opozorijo na obolenje, so še sporočili iz celjske bolnišnice.