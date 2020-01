Finančno ministrstvo pri uvajanju zdravstvenega prispevka opozarja, da ne more izdajati bianco menic

Ljubljana, 24. januarja - Minister za finance Andrej Bertoncelj in državni sekretarji v pisni izjavi opozarjajo na nesprejemljivost dopolnila LMŠ, s katerim bi ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbi obveznega pavšalnega prispevka zagotovili neomejeno kritje iz državnega proračuna v primeru primanjkljaja. Kot so navedli, ne morejo izdajati bianco menic.