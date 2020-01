Poravnavo sklenile vse občine sistema C pomurskega vodovoda

Murska Sobota, 27. januarja - Z današnjim umikom tožbe občine Sveti Jurij ob Ščavnici proti občini Ljutomer in tamkajšnji županji Olgi Karba v višini dobrih treh milijonov evrov so vse občine sistema C pomurskega vodovoda in javno podjetje Prlekija sklenili sodno poravnavo o vseh sporih in tožbah, povezanih z vodovodom. Tako za sistem veljata enotni ceni vode in omrežnine.