Sedem občin sistema C pomurskega vodovoda sklenilo poravnavo, ena še ne

Murska Sobota, 9. januarja - Na soboškem sodišču je bila danes obravnava tožbe osmih občin sistema C pomurskega vodovoda zoper Občino Ljutomer in tamkajšnjo županjo Olgo Karba v višini dobrih treh milijonov evrov. Župani sedmih občin, Karbova in javno podjetje Prlekija so ob tem sklenili sodno poravnavo o vseh sporih in tožbah, povezanih z vodovodom.