Tudi letos delovni preizkusi brezposelnih pri delodajalcih

Ljubljana, 27. januarja - Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020 za brezposelne iz vse Slovenije, so sporočili iz ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Brezposelni s sodelovanjem preizkusijo svoja znanja in spretnosti v praksi, s tem pa izboljšajo zaposlitvene možnosti.