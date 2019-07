Prijave za spodbude za zaposlovanje mladih do konca leta

Ljubljana, 19. julija - Zavod RS za zaposlovanje je rok za prijavo za spodbude za trajno zaposlovanje mladih podaljšal do konca leta, so danes sporočili iz zavoda. Delodajalec lahko prek tega programa za zaposlitev brezposelne mlade osebe za nedoločen čas dobi 5000 evrov. Na voljo se še sredstva za zahodno Slovenijo, za vzhodno so že razdeljena.