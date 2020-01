Kitajske oblasti v boj proti virusu uvajajo dodatne omejitve v prometu

Peking, 26. januarja - Kitajske oblasti so v prizadevanjih, da bi zajezile širjenje novega koronavirusa, sprejele vrsto dodatnih ukrepov, ki se nanašajo na omejitev potovanj. V provinci Shandong bodo začasno ustavili regionalni avtobusni promet, za enak ukrep so se odločili tudi v prestolnici Peking in še nekaj drugih večjih mestih.