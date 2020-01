Krški svetniki stavijo na samostojno pokrajino Posavje

Krško, 24. januarja - Krški svetniki, ki so jih predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in njegovi sodelavci na četrtkovi redni seji seznanili s predlogom in potekom postopka ustanavljanja pokrajin, so se zavzeli za Posavje v obliki zdajšnje statistične regije. Opozorili so tudi, da nad predlogom skupne zasavsko-posavske pokrajine niso navdušeni.