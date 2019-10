Prioriteta Posavja je samostojna pokrajina

Krško, 11. oktobra - V Posavju podpirajo regionalizacijo, vendar se hkrati zavzemajo za to območje kot samostojno regijo, so poudarili na okrogli mizi v Leskovcu pri Krškem, ki sta jo pripravila Regionalna razvojna agencija Posavje in pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča. Posavje je namreč že gospodarsko, geografsko in družbeno povezana regija, so opozorili.