Kitajske oblasti v provinci Hubei prometno izolirale več mest

Peking, 23. januarja - Kitajske oblasti so danes v provinci Hubei prometno izolirale štiri mesta, s čimer želijo preprečiti širjenje skrivnostnega novega virusa, ki je do zdaj zahteval 17 življenj. Po Wuhanu so prekinili prometne povezave še s tremi mesti - Huanggang, Ezhou in Chibi.