Kitajske oblasti zaradi virusa prekinile prometne povezave z Wuhanom

Peking, 23. januarja - Kitajske oblasti so prepovedale odhode vlakov in letal iz Wuhana, ki je v središču izbruha novega virusa. S tem ukrepom želijo preprečiti širjenje nalezljive bolezni, ki je do zdaj zahtevala 17 življenj, več sto ljudi je okuženih, razširila pa se je že tudi v druge države.