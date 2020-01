Na Kitajskem svarila pred mutacijo in nadaljnjim širjenjem novega virusa

Peking, 22. januarja - Novi virus, s katerim se je na Kitajskem okužilo 440 ljudi, umrlo pa jih je devet, bi lahko mutiral in se širil še naprej, so danes posvarile oblasti v državi. Priznavajo, da je trenutno najbolj kritično obdobje za zajezitev virusa in sprejemajo ukrepe v tej smeri. V središču izbruha, Wuhanu, odpovedujejo javne dogodke in odsvetujejo obisk mesta.